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Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:42

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

А если так - вы купите американца, допустим Тойоту Фораннер 2013 года за эту двадцатку, с таможней, ремонтом и само собой накрутками от аукциона до брокеров, и катаясь, выставите этот аналог 150го Прадо за 23-25, при том что Прадо наши жлобы и по 40000 могут продавать, хорошо натерев тряпочкой с воском(и скрутив пробег попутно)?
Это сделает богач или бедняк?
А есть тьма других авто там на копартах
Те что у нас новые продавались за баснословные две-три цены от США
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:42

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни

Ні. Я(ми) ж говорили про НОВІ авто.
Ще раз: до багатих я записую тих хто купляє НОВЕ авто.

Це теж неправильно. Ну як можна до багатих зарахувати тих, хто бере звичайні бюджетні автівки з салону? І статистика тут взагалі ні до чого, це питання здорового ґлузду, яке там багатство?
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:48

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:А звідки ви взяли що тих, хто може дозволити собі авто, але не купує, мізерна кількість? Теж зі статистики?

Не просто "може дозволити собі авто", а "може дозволити собі авто без впливу на свій фінансовий стан".
Наприклад я маю 20К. Я можу купити авто і возити свою дупу або квартиру і здавати її в оренду.
Якщо я багатий: я куплю авто і буду возити свою дупу.
Якщо я небагатий: я куплю квартиру і буду заробляти на оренді.

Тут не питання багатий чи ні, взагалі. Мотивація купівлі авто чи нерухомості буває дуже різна. Тим паче щось путнього з нерухомості за 20к під оренду взагалі важко знайти. А на авто можна й заробляти. Врешті решт, якщо є своя нерухомість, і є потреба в авто, чого б і ні. Ще раз - це НЕ питання багатства/бідності. І безглуздо кожного, хто купив авто за 20к дол, зараховувати до "багатих".
Faceless
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