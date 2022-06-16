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Експерт розповів про «плюси»
скасування нульового...

Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:42

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

А если так - вы купите американца, допустим Тойоту Фораннер 2013 года за эту двадцатку, с таможней, ремонтом и само собой накрутками от аукциона до брокеров, и катаясь, выставите этот аналог 150го Прадо за 23-25, при том что Прадо наши жлобы и по 40000 могут продавать, хорошо натерев тряпочкой с воском(и скрутив пробег попутно)?
Это сделает богач или бедняк?
А есть тьма других авто там на копартах
Те что у нас новые продавались за баснословные две-три цены от США
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:42

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни

Ні. Я(ми) ж говорили про НОВІ авто.
Ще раз: до багатих я записую тих хто купляє НОВЕ авто.

Це теж неправильно. Ну як можна до багатих зарахувати тих, хто бере звичайні бюджетні автівки з салону? І статистика тут взагалі ні до чого, це питання здорового ґлузду, яке там багатство?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:48

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

andrijk777 написав:
  Faceless написав:А звідки ви взяли що тих, хто може дозволити собі авто, але не купує, мізерна кількість? Теж зі статистики?

Не просто "може дозволити собі авто", а "може дозволити собі авто без впливу на свій фінансовий стан".
Наприклад я маю 20К. Я можу купити авто і возити свою дупу або квартиру і здавати її в оренду.
Якщо я багатий: я куплю авто і буду возити свою дупу.
Якщо я небагатий: я куплю квартиру і буду заробляти на оренді.

Тут не питання багатий чи ні, взагалі. Мотивація купівлі авто чи нерухомості буває дуже різна. Тим паче щось путнього з нерухомості за 20к під оренду взагалі важко знайти. А на авто можна й заробляти. Врешті решт, якщо є своя нерухомість, і є потреба в авто, чого б і ні. Ще раз - це НЕ питання багатства/бідності. І безглуздо кожного, хто купив авто за 20к дол, зараховувати до "багатих".
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 19:53

  Faceless написав:По-перше, є чимало простих людей, що щось таки тямлять в техніці. По-друге, "грою в рулетку" у нас багато хто бавиться, це з них не робить особливих - за 3-5 тис дол взяти старий корч бажаючих насправді повно

я не розбираюся в техніці і бажання грати в рулетку немає. Я проста людина?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:04

  Faceless написав: І безглуздо кожного, хто купив авто за 20к дол, зараховувати до "багатих".

Нажаль такі українські реалії.
На словах ви праві, але статистика говорить про інше: авто овер 20К є розкішшю, ось і все. Така моя думка(така думка статистики).
Пропоную на цьому закінчити дискусію.
*багаті(для мене) - це 5-10% найбагатших людей суспільства(країни).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:09

  Damien написав: Но только на учет их ставить не позволяйте(или выдавайте какие-нибудь военные номера, с которыми нельзя продать авто)

Ну так в тех.паспорта можно ставить отметку, есть такая практика.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:41

Re: Експерт розповів про «плюси» скасування нульового...

  Faceless написав:На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни

Київ - це окрема держава в Україні.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:43

  andrijk777 написав:
  Faceless написав: І безглуздо кожного, хто купив авто за 20к дол, зараховувати до "багатих".

Нажаль такі українські реалії.
На словах ви праві, але статистика говорить про інше: авто овер 20К є розкішшю, ось і все. Така моя думка(така думка статистики).
Пропоную на цьому закінчити дискусію.
*багаті(для мене) - це 5-10% найбагатших людей суспільства(країни).

90% українців взагалі не тримали такої суми в руках. Дивлюсь по своєму обл. центру - авто від 1,5 куе до 7куе максимум по місту.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:04

  andrijk777 написав:
  Faceless написав: І безглуздо кожного, хто купив авто за 20к дол, зараховувати до "багатих".

Нажаль такі українські реалії.
На словах ви праві, але статистика говорить про інше: авто овер 20К є розкішшю, ось і все. Така моя думка(така думка статистики).
Пропоную на цьому закінчити дискусію.
*багаті(для мене) - це 5-10% найбагатших людей суспільства(країни).

Наша статистика навіть не має уявлення про реальні доходи населення, бо половина економіки в тіні. Та й ні об'єм продаж новиї авто на одиницю населення нічог оне каже про те, розкіш то чи ні. Тим паче, в ліміт 20куо і вище підпадають не тільки нові, а й купа вживаних моделей, яких в нас по вулицях катається куди більше 5-10%, принаймні в найбільших містах точно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 11:06

  BIGor написав:
  Faceless написав:На тему "багатих" власників авто. В Києві більше МІЛЬЙОНА автомобілів. Авто є майже у кожного третього. Ви їх до багатих записуєте? Хотілося б, звісно, щоб у нас був такий прошарок багатих, але, нажаль, це не так, це звичайні пересічні громадяни

Київ - це окрема держава в Україні.

І Львів тоді окрема держава, й Одеса, й донедавна Харків, та й у облцентрах поменше такі парки авто бувають, що прям самі "багачі" :mrgreen:
Faceless
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