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Як змінилися ціни на первинному
та вторинному ринках...

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:54

Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках...

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк проаналізував, як змінилася ситуація на українському ринку нерухомості від початку повномасштабного вторгнення рф.

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Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках нерухомості, – НБУ
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:54

А вы это зростання в каких единицах измеряли?
А нужно было в долларах измерять.
В тугриках всегда зростать будет.
Манипуляция.
p_a_l
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