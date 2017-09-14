Классовая борьба, вызванная настоящей войной, обострила более масштабные социальные конфликты. Вьетнам волновал не только то, как человек живёт, но и как он может умереть: семьи рабочих знали, какие люди получают студенческие отсрочки, бежали в Канаду, спасаются призывными комиссиями или нанимают адвокатов для своей защиты. И многие рабочие семьи раздражало, когда студенты-протестующие, находясь в университетских убежищах, читали лекции американцам с более низким статусом о социальной справедливости, в то время как их сыновья отправлялись на войну вместо студентов.
вот уж секрет полишинеля, воюют не все, и тем, кто воюет, хотелось бы, чтоб воевали не они. сейчас такое понятие, как рабочие семьи, отсутствует давно. реальных социальных конфликтов сейчас нет. кому плохо — велкам ту полска или там нимеччина. голодных нету, работы полно. да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
smdtranz написав:да и что касается воевал/не воевал, армия ж тоже неоднородна. кто-то 4 года на фронте, а кто-то 4 года в тылу. единой огромной массы, которая поднимет общество там нет.
а хто сказав що маса має бути єдина? І щось там піднімати? Єдінство потрібне для захвату влади, а для анархії хватить і маси озброєних індивідуалістів.
анархии не существует. такова природа человека ну какой-то рост преступности — возможно, и то, умная власть при первой же возможности откроет границы. и если вам плохо живется, кризис и нет денег — всегда есть Европа, ну поедьте туда. способность военных на революцию/бунт после армии, где учат слушаться командира и выполнять приказы, спорна. возможностей для самореализации после фронта сейчас полно
ну а так то конечно посмотрим) пусть вон партию создадут. дай бог если не начнут традиционный для Украины «политический процесс» в виде дележки власти в ней и поливания друг друга грязью