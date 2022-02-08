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Аналіз поточної ситуації
на валютному ринку

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:56

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Думаєте як врятувати свій бізнес, що залежить від курсу іноземної валюти?
Або не можете визначитись в якій валюті зберігати свої заощадження?

Ситуація на валютному ринку України тримає всіх учасників у постійному напруженні: як показує практика, найцікавіше ще попереду, хоча здавалось, що ми вже все побачили. Від курсу валюти залежать як бізнес, так і пересічні українці.

Про реальну ситуацію на валютному ринку, плани НБУ щодо курсу валюти та облікової ставки, прогнози експертів та поради від спеціалістів щодо зовнішніх валютних операцій ви почуєте 28 липня у рамках Третього Всеукраїнського валютного форуму.

Валютний форум буде корисний для:

✔️ Юридичних осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.


✔️ Фрілансерів, IT-шників, ФОПів, які отримують виручку у валюті та хочуть зрозуміти як не втратити дохід на різниці курсу, умови оподаткування доходів в умовах війни, почути прогнози на майбутнє.


✔️ Фізичних осіб, які хочуть зберегти заощадження, зрозуміти роботу міжбанку та взагалі всього валютного ринку. А також хочуть знати курсові прогнози валют.

Спікерами на форум запрошені керівники профільних напрямків Нацбанку, Міністерства фінансів України, а також експерти фінансового ринку, чия позиція впливає на формування фінансового клімату в Україні.

В рамках форуму Ви почуєте:

📌 Аналіз поточної ситуації на валютному ринку;
📌 Системні ризики, що загрожують стійкості фінансової системи України;
📌 Зовнішні валютні операції в українських реаліях. Пастки та нюанси, які необхідно врахувати під час укладення договорів у війну;
📌 Готівковий курс долара та євро на міжбанковому і готівковому ринку: перспективи на літо, осінь та до кінця цього року;
📌 Валютні обмеження як захисний механізм української економіки;
📌 Що буде з курсом валют. Інфляція та вплив на курс, як стримати інфляцію і тиск на курс.

Дата проведення: 28 липня 2022 року
Час: 10:00 до 17:00.

Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події.

Вартість квитків:
до 10.07 включно - 1000 грн. З 11.07 ціна виросте до 1 500 грн.

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Ірина_
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