Додано: Чет 30 чер, 2022 17:56

Думаєте як врятувати свій бізнес, що залежить від курсу іноземної валюти?Або не можете визначитись в якій валюті зберігати свої заощадження?Ситуація на валютному ринку України тримає всіх учасників у постійному напруженні: як показує практика, найцікавіше ще попереду, хоча здавалось, що ми вже все побачили. Від курсу валюти залежать як бізнес, так і пересічні українці.Про реальну ситуацію на валютному ринку, плани НБУ щодо курсу валюти та облікової ставки, прогнози експертів та поради від спеціалістів щодо зовнішніх валютних операцій ви почуєте 28 липня у рамках Третього Всеукраїнського валютного форуму.✔️ Юридичних осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.✔️ Фрілансерів, IT-шників, ФОПів, які отримують виручку у валюті та хочуть зрозуміти як не втратити дохід на різниці курсу, умови оподаткування доходів в умовах війни, почути прогнози на майбутнє.✔️ Фізичних осіб, які хочуть зберегти заощадження, зрозуміти роботу міжбанку та взагалі всього валютного ринку. А також хочуть знати курсові прогнози валют.Спікерами на форум запрошені керівники профільних напрямків Нацбанку, Міністерства фінансів України, а також експерти фінансового ринку, чия позиція впливає на формування фінансового клімату в Україні.📌 Аналіз поточної ситуації на валютному ринку;📌 Системні ризики, що загрожують стійкості фінансової системи України;📌 Зовнішні валютні операції в українських реаліях. Пастки та нюанси, які необхідно врахувати під час укладення договорів у війну;📌 Готівковий курс долара та євро на міжбанковому і готівковому ринку: перспективи на літо, осінь та до кінця цього року;📌 Валютні обмеження як захисний механізм української економіки;📌 Що буде з курсом валют. Інфляція та вплив на курс, як стримати інфляцію і тиск на курс.Дата проведення: 28 липня 2022 рокуЧас: 10:00 до 17:00.Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події.до 10.07 включно - 1000 грн. З 11.07 ціна виросте до 1 500 грн.