RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Аналіз поточної ситуації
на валютному ринку

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 17:56

Аналіз поточної ситуації на валютному ринку

Думаєте як врятувати свій бізнес, що залежить від курсу іноземної валюти?
Або не можете визначитись в якій валюті зберігати свої заощадження?

Ситуація на валютному ринку України тримає всіх учасників у постійному напруженні: як показує практика, найцікавіше ще попереду, хоча здавалось, що ми вже все побачили. Від курсу валюти залежать як бізнес, так і пересічні українці.

Про реальну ситуацію на валютному ринку, плани НБУ щодо курсу валюти та облікової ставки, прогнози експертів та поради від спеціалістів щодо зовнішніх валютних операцій ви почуєте 28 липня у рамках Третього Всеукраїнського валютного форуму.

Валютний форум буде корисний для:

✔️ Юридичних осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.


✔️ Фрілансерів, IT-шників, ФОПів, які отримують виручку у валюті та хочуть зрозуміти як не втратити дохід на різниці курсу, умови оподаткування доходів в умовах війни, почути прогнози на майбутнє.


✔️ Фізичних осіб, які хочуть зберегти заощадження, зрозуміти роботу міжбанку та взагалі всього валютного ринку. А також хочуть знати курсові прогнози валют.

Спікерами на форум запрошені керівники профільних напрямків Нацбанку, Міністерства фінансів України, а також експерти фінансового ринку, чия позиція впливає на формування фінансового клімату в Україні.

В рамках форуму Ви почуєте:

📌 Аналіз поточної ситуації на валютному ринку;
📌 Системні ризики, що загрожують стійкості фінансової системи України;
📌 Зовнішні валютні операції в українських реаліях. Пастки та нюанси, які необхідно врахувати під час укладення договорів у війну;
📌 Готівковий курс долара та євро на міжбанковому і готівковому ринку: перспективи на літо, осінь та до кінця цього року;
📌 Валютні обмеження як захисний механізм української економіки;
📌 Що буде з курсом валют. Інфляція та вплив на курс, як стримати інфляцію і тиск на курс.

Дата проведення: 28 липня 2022 року
Час: 10:00 до 17:00.

Пряма онлайн трансляція, з можливістю поставити питання спікерам в особистому кабінеті безпосередньо під час ефіру та отриманням доступу до запису події.

Вартість квитків:
до 10.07 включно - 1000 грн. З 11.07 ціна виросте до 1 500 грн.

Придбати квиток
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 14.09.13
Подякував: 868 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 11:04

Друзі, нагадуємо!

Вже 28 липня на Валютному форумі 2022 поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.

Для пошуку відповідей на складні питання ми запросили потужних експертів та аналітиків великої четвірки аудиторсько-консалтингових компаній: Dragon Capital, Deloitte Ukraine, PwC. Національний банк України в свою чергу поділиться планами по утриманню і стабілізації фінансової системи на найближче майбутнє. А провідні юристи розкриють найболючіші питання щодо відшкодування ПДВ, штучного регулювання податків з боку держави, особливості укладання міжнародних контрактів в умовах війни.

Валютний форум 2022 корисний всім, хто займається зовнішньо-економічною діяльністю, має закордонні джерела прибутку, або хоче максимально зберегти заощадження, диверсифікуючи їх в різні валюти за найефективнішою формулою.

Вже 28-го липня в інтерактивному онлайн форматі актуальні питання, відомі експерти, найсвіжіша аналітика та прогнози для учасників Валютного форуму.

6 годин практичних порад від більш ніж 15 експертів за символічну ціну квитка — 600 грн.

Приєднатися до форуму
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 14.09.13
Подякував: 868 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:47

Вам теж здається несправедливим, що майже 20 відсотків своїх доходів Ви втрачаєте через подвійний валютний курс? Дивна справа! Працювати, дотримуватися всіх вимог чинного законодавства, виплачувати податки та стягнення у повній мірі, але п’ятої частини того, що Ви заробили, немає!

Про те як держава «НЕ втручається» у діяльність бізнесу та як вижити українським підприємцям під тиском пильного ока «Великого брата» піде мова на Валютному форумі 2022, що відбудеться 28 липня.

Приєднатися до форуму

Знижка за промокодом FinanceVF - 15%
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 14.09.13
Подякував: 868 раз.
Подякували: 1882 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
1 рік ринку землі. Чи варто зараз купувати земельну ділянку?
Ірина_ » Чет 23 чер, 2022 17:41
1 721
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 13:15
Ірина_
Проголосуйте за найкращих на фінансовому ринку!
Ірина_ » Вів 08 лют, 2022 16:05
0 3346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 лют, 2022 16:05
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3405)
20.07.2022 12:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.