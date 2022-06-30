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Ціни на оренду житла в
Україні повертаються до...

Ціни на оренду житла в Україні повертаються до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:20

Ціни на оренду житла в Україні повертаються до...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на оренду житла в Україні поступово повертаються до довоєнного рівня.

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Ціни на оренду житла в Україні повертаються до довоєнного рівня — експерт
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:30

половина статті про оренду, і там є лише "ціни на оренду квартир впали на 40-50%"
інша половина про продаж, але яке це має відношення до теми статті?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 20:36

Re: Ціни на оренду житла в Україні повертаються до...

да уж, особенно в Харькове
cohan
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