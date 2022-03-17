RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кремль штучно зміцнює рубль
за рахунок економіки...

Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:37

Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Антиросійські санкції звели нанівець валютний імпорт росії. Це змушує керівництво країни будь-якими способами стримувати курс рубля.

Дивися повний текст
Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки Казахстану, — РНБО
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98066
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 13:37

Учитывая что ничто не вечно под луной, так и здесь лавочка быстро прикроется.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 17:40

Когда эта пирамида рухнет, то жалко Казахстан будет
NoNaMe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 572
З нами з: 22.01.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 23:18

Как вы думаете в какой валюте РФ поатят газ?
Экспорт газа, нефти и прочих природных ресурсов = 85% экспорта РФ. Цены на газ выросли. Газа Европа и Китай купили больше, чем в 2021 в это же время. Потому фраза "санкції звели нанівець валютний імпорт росії", - к большому сожалению просто патриотическая ложь.
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 10:22

  priem_metalla86 написав:Как вы думаете в какой валюте РФ поатят газ?
Экспорт газа, нефти и прочих природных ресурсов = 85% экспорта РФ. Цены на газ выросли. Газа Европа и Китай купили больше, чем в 2021 в это же время. Потому фраза "санкції звели нанівець валютний імпорт росії", - к большому сожалению просто патриотическая ложь.



Все построено на лжи
kemeron1990
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 30.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
R2 » Нед 03 лип, 2022 16:02
0 50
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лип, 2022 16:02
R2
Торговий рахунок Prime брокера RoboForex визнали...
R2 » Чет 23 чер, 2022 18:46
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 чер, 2022 18:46
vova_pochernin
Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф...
R2 » Чет 17 бер, 2022 21:19
1 439
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 21:20
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (191)
04.07.2022 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.