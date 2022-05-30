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У Раді пропонують розширити
категорію чоловіків, яким...

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39

У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.

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У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39

Класс... это чтобы депутаты могли уехать?
vladkokovlad007
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 19:44

Можешь обосновать?
vitya232324
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