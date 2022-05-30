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У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39
Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про розширення категорії чоловіків, яким можна виїжджати з України під час воєнного стану. Наприклад, пропонують дозволити їздити за кордон тим, хто виховує двох дітей до 14 років та має вагітну дружину.
Дивися повний текст У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким можна виїжджати за кордон
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R2
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Додано: Нед 03 лип, 2022 18:39
Класс... это чтобы депутаты могли уехать?
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vladkokovlad007
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Додано: Нед 03 лип, 2022 19:44
Можешь обосновать?
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vitya232324
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Додано: Нед 03 лип, 2022 23:14
Депутатов, судей и прочих народных избранников не призовут. Влад, не вижу смысла в вашем высказывании.
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priem_metalla86
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:14
цікаво, а фопівські робочі контракти сюди відносяться чи ні?
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faddistr2020
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Додано: Пон 04 лип, 2022 10:27
Класс как всегда для народного мяса.... Бизнесмены и проче будет в норм а вы дозните за их бизнеса.
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kazanova100
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:31
для тех, кто имеет недвигу или бизнес за рубежом...
То есть любой наш казнокрад с активами или виллой на Западе получит еще и картбланш на выезд. Да еще и с челядью впридачу, так как доли то там то сям числятся зачастую именно на ней.
Цинизм просто зашкаливает
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antey1969
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:42
vladkokovlad007 написав:
Класс... это чтобы депутаты могли уехать?
Нет, только те, кто уже купил недвижимость за рубежом.
Остальным - "строить дороги", пока не купят виллу в Баден-Бадене.
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Kudrjavuy
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