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проживання з України? Як виїхати на постійне проживання з України? + Додати

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Додано: Вів 05 лип, 2022 14:44 Як виїхати на постійне проживання з України? Причин виїхати на постійне проживання і роботу в іншу країну може бути безліч. При цьому саме офіційне отримання дозволу на перебування в країні може не тільки дати можливість перебувати там стільки, скільки буде потрібно, але і дасть певні переваги.

Але такий переїзд породжує безліч питань, адже навіть якщо приймаюча сторона (якщо ми говоримо про переїзд через робочу візу) обіцяє зайнятися оформленням дозволу на роботу на місці, це все одно означає пристойну кількість паперової роботи в Україні до Вашого від'їзду.



З чого почати і як буде виглядати вся процедура виїзду на постійне проживання?

Сама процедура виїзду на проживання дійсно не з легких. Справа в тому, що перед тим, як кудись виїжджати або комунікувати зі своїм іноземним роботодавцем, в Україні потрібно зробити наступні кроки:

• оплатити всі податкові борги і отримати довідку про це з податкової;

• здійснити оплату наявних кредитів;

• зробити згоду від другого з батьків (у разі виїзду дитини);

• знятися з місця реєстрації;

• прожити в Україні близько 5-ти років після закінчення роботи з державною таємницею (у разі роботи з держтаємницею);

• вирішити питання свого офіційного працевлаштування (правильно звільнитися, отримати заробітну плату / компенсацію);

• закрити кримінальні виробництва (в разі, коли таке провадження відкрито);

• припинити адміністративний нагляд Національної поліції (якщо такий є);

• закрити провадження у виконавчій службі;

• виконати рішення суду (в разі, коли таке рішення є);

• переконатися, що немає незнятої і непогашеної судимості.



З обов'язкових податкових платежів в інших країнах, з якими Ви швидше за все зіткнетеся, можна назвати:

• податок на нерухомість (у разі, коли Ви купили квартиру або будинок - потрібно буде платити податок);

• податок на бізнес (в разі, коли у Вас є якийсь бізнес, з якого Ви отримуєте дохід - потрібно буде платити податок на дохід);

• внесок солідарності;

• церковний податок;

• соціальні відрахування (виплати до пенсійного фонду, медичне страхування, страховка по безробіттю).

Звісно, все буде залежати від конкретної країни, в яку Ви збираєтеся, і від процедури, по якій хочете переїхати. Наші юристи проаналізують Вашу ситуацію і складуть для Вас покроковий алгоритм дій щодо отримання посвідки на проживання в бажаній країні. Правова Допомога Повідомлень: 8 З нами з: 12.04.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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