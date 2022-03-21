Як виїхати на постійне проживання з України?

Причин виїхати на постійне проживання і роботу в іншу країну може бути безліч. При цьому саме офіційне отримання дозволу на перебування в країні може не тільки дати можливість перебувати там стільки, скільки буде потрібно, але і дасть певні переваги.
Але такий переїзд породжує безліч питань, адже навіть якщо приймаюча сторона (якщо ми говоримо про переїзд через робочу візу) обіцяє зайнятися оформленням дозволу на роботу на місці, це все одно означає пристойну кількість паперової роботи в Україні до Вашого від'їзду.
З чого почати і як буде виглядати вся процедура виїзду на постійне проживання?
Сама процедура виїзду на проживання дійсно не з легких. Справа в тому, що перед тим, як кудись виїжджати або комунікувати зі своїм іноземним роботодавцем, в Україні потрібно зробити наступні кроки:
• оплатити всі податкові борги і отримати довідку про це з податкової;
• здійснити оплату наявних кредитів;
• зробити згоду від другого з батьків (у разі виїзду дитини);
• знятися з місця реєстрації;
• прожити в Україні близько 5-ти років після закінчення роботи з державною таємницею (у разі роботи з держтаємницею);
• вирішити питання свого офіційного працевлаштування (правильно звільнитися, отримати заробітну плату / компенсацію);
• закрити кримінальні виробництва (в разі, коли таке провадження відкрито);
• припинити адміністративний нагляд Національної поліції (якщо такий є);
• закрити провадження у виконавчій службі;
• виконати рішення суду (в разі, коли таке рішення є);
• переконатися, що немає незнятої і непогашеної судимості.
З обов'язкових податкових платежів в інших країнах, з якими Ви швидше за все зіткнетеся, можна назвати:
• податок на нерухомість (у разі, коли Ви купили квартиру або будинок - потрібно буде платити податок);
• податок на бізнес (в разі, коли у Вас є якийсь бізнес, з якого Ви отримуєте дохід - потрібно буде платити податок на дохід);
• внесок солідарності;
• церковний податок;
• соціальні відрахування (виплати до пенсійного фонду, медичне страхування, страховка по безробіттю).
Звісно, все буде залежати від конкретної країни, в яку Ви збираєтеся, і від процедури, по якій хочете переїхати. Наші юристи проаналізують Вашу ситуацію і складуть для Вас покроковий алгоритм дій щодо отримання посвідки на проживання в бажаній країні.