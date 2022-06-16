Шахрайську схему викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно із слідчими Криворізького управління поліції.
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Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:18
Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи...
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Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:19
да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты
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