RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Шахрай привласнив 800 тисяч
гривень, перевипускаючи...

Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:18

Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи...

Пропонуємо до обговорення:
Шахрайську схему викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області спільно із слідчими Криворізького управління поліції.

Дивися повний текст
Шахрай привласнив 800 тисяч гривень, перевипускаючи SIM-картки громадян
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98080
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:19

да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 01:24

  cohan написав:да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты


В мене є

https://terabox.com/s/1jo_fC-GAvWb9Qf-asNZR6A
alibob
 
Повідомлень: 262
З нами з: 31.01.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 12:02

  alibob написав:
  cohan написав:да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты


В мене є

https://terabox.com/s/1jo_fC-GAvWb9Qf-asNZR6A


а паспортные данные в Киевстаре есть? у меня ни по какой из 4х симок не показывает (
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4092
З нами з: 27.09.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лип, 2022 01:05

  cohan написав:
  alibob написав:
  cohan написав:да, оказывается в киевстаре такой фичи нет - запрет удаленного выпуска карты


В мене є

https://terabox.com/s/1jo_fC-GAvWb9Qf-asNZR6A


а паспортные данные в Киевстаре есть? у меня ни по какой из 4х симок не показывает (


Да, припейд, привязывал через банкайди.
Если номер финансовый, то ... почему бы и нет?
Или на контракт, как здесь уже много раз настойчиво советовали.
alibob
 
Повідомлень: 262
З нами з: 31.01.18
Подякував: 107 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн...
R2 » Сер 22 чер, 2022 22:41
1 213
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 чер, 2022 22:41
cohan
Кому підвищать пенсії до 20 тисяч гривень
R2 » Вів 21 чер, 2022 20:12
1 160
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 чер, 2022 20:29
копейка
Виплати до 33 тисяч гривень: ЮНІСЕФ розширив коло сімей,...
R2 » Чет 16 чер, 2022 14:32
1 460
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 14:32
bozenakostuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.