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ПриватБанк та monobank
встановили ринковий курс...

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Пропонуємо до обговорення:
Банки з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

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ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

"та виходячи з інтересів клієнтів"

Экспортёр. Зашёл доход согласно курса продажи контрагентом доллара по 29.25. За границей теперь такой человек рассчитывается картой по 35.21. Всё это в пределах одного банка. Получается, банк поимел 20% комиссии на всём этом цикле. Так в интересах клиентов это, или в интересах банка? Интересно, в нашей стране можно подать в суд на пресс-службу за враньё?

Правильно писать:

Виходячи з інтересів банку, з'явилась можливість ще більш заробити на тих, кто виїхав за кордон, маючи доходи в Україні, і банк це зробив. Все згідно законодавству.

"Карточный туризм", о котором любят сейчас говорить, могли бы отсечь повышенной комиссией на снятие наличных или лимитами, но нет. Не в этом их цель.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:39

на самом деле расписались в том, что у экспортеров будут покупать по 29, а операцию проводить по 35

но ничего, мы проводки по ФОПам снизили уже в 2 раза, и собираемся ужимать дальше и возвращаться к кэшу\юсдт
Moneta
 
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