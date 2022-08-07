Finance.ua: Чи є робота для українців, які повертаються...

Що відбувається на ринку праці України Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, докорінно змінила життя українців. Мабуть, не залишилося жодної сфери, на яку б не вплинули бойові дії. Однією з таких сфер є ринок праці.
Робота є, тільки проблема в тому що на посадах деректорів сидять всяке даже не знаю що підібрати. Дружині не підписали на роботі наступний контракт, сказали що скорочують посаду але згодом дізналися що посади є і не одна. А не підписали из за того що дружина не згодна з политітикою по освіті з директором. Коли ти робишь свою роботу і вітдстоюєшь свої права ти нікому не потрібен. Писати можно багато чого і ті хто пише не знаю всієї правди
пенсійні посадовці обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів та отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … у Львові лише одною судовою справою призначили займатись 20 чиновників ПФ, … брешуть і гроші витрачають на виконавчий збір - 26000 грн., на судові збори, змовились з продажними суддями касаційну скаргу подати через 3,5 місяці після судового рішення – збрехали, що не могли отримати судового рішення, хоч на офіційну електронну адресу отримали вчасно … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ? https://ibb.co/By2BN5Q https://ibb.co/x3xLm5V