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Finance.ua: Чи є робота для
українців, які повертаються...

Finance.ua: Чи є робота для українців, які повертаються...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:06

Finance.ua: Чи є робота для українців, які повертаються...

Пропонуємо до обговорення:
Що відбувається на ринку праці України
Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, докорінно змінила життя українців. Мабуть, не залишилося жодної сфери, на яку б не вплинули бойові дії. Однією з таких сфер є ринок праці.

Дивися повний текст Чи є робота для українців, які повертаються із-за кордону
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 11:06

Робота є, тільки проблема в тому що на посадах деректорів сидять всяке даже не знаю що підібрати. Дружині не підписали на роботі наступний контракт, сказали що скорочують посаду але згодом дізналися що посади є і не одна. А не підписали из за того що дружина не згодна з политітикою по освіті з директором. Коли ти робишь свою роботу і вітдстоюєшь свої права ти нікому не потрібен. Писати можно багато чого і ті хто пише не знаю всієї правди
epson3060
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:53

пенсійні посадовці обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів та отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … у Львові лише одною судовою справою призначили займатись 20 чиновників ПФ, … брешуть і гроші витрачають на виконавчий збір - 26000 грн., на судові збори, змовились з продажними суддями касаційну скаргу подати через 3,5 місяці після судового рішення – збрехали, що не могли отримати судового рішення, хоч на офіційну електронну адресу отримали вчасно … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?
https://ibb.co/By2BN5Q
https://ibb.co/x3xLm5V

Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond- ... urist.html
air_inversion
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