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План відновлення України
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #123>
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 18:07

План відновлення України

Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:19

URC2022

В представленном на Конференции по восстановлению Украины (URC2022) Плане восстановления Украины Кабинет министров оценил стоимость послевоенного восстановления государства в $750 миллиардов. При этом успешным считается уровень при приросте ВВП в 7%, а в течении десяти лет должно быть реализовано 850 проектов и программ.

На первый этап, который должен длиться с 2023 по 2025 год, нужно 350 млрд долл., а по его итогам страна сможет подняться до ТОП-40 индексов Экономической сложности и Человеческого капитала. По итогам программы, рассчитанной до 2032 года, Украина планирует войти в ТОП-25 в этих индексах.

Структура программы состоит из более чем полутора десятков основных направлений:

Укрепление институциональной способности – понадобится <0,1 млрд дол.
Основы восстановления: Цифровое государство – требует <0,1 млрд дол.
Укрепление обороны и безопасности – 50 млрд дол.
Стремление к интеграции в ЕС – <1 млрд дол.
Восстановление чистой и защищенной среды – 20 млрд. дол.
Энергетическая независимость и Зеленый Курс – 130 млрд дол.
Улучшение бизнес-среды – 5 млрд дол.
Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 млрд. дол.
Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 млрд дол.
Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью – 50 млрд. дол.
Расширение и интеграция логистики с ЕС – 120 – 160 млрд дол.
Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов – 150 – 250 млрд дол.
Восстановление и модернизация социальной инфраструктуры – 35 млрд. дол.
Развитие системы образования – 5 млрд. дол.
Модернизация системы здравоохранения – 5 млрд. дол.
Развитие систем культуры и спорта – 20 млрд. дол.
Обеспечение эффективной социальной политики – 7 млрд дол.

План восстановления предусматривает три этапа реализации :

восстанавливать здесь и сейчас. Условный пример – возобновление отопления в Чернигове
быстрое восстановление. Восстановление поврежденной инфраструктуры
долгосрочная трансформация.

В частности в проекте нацпрограммы по восстановлению «Цифровое государство» указаны такие направления работы, как проведение всеукраинской переписи населения, реализация программы «Украина - цифровой хаб для Азиатского и Европейского магистрального трафика», внедрение ряда е-реестров и программ, как подтверждение статуса налогового резидента в электронной форме, е-доверенность, е-предприниматель, е-услуги для ветеранов и даже е-суд. Также в рамках этого планируют развить в стране сеть Действия.Центров (модернизированных ЦНАП), центров предоставления услуг офлайн, создание программы для предоставления услуг украинцам за рубежом и прочее.


https://zn.ua/ECONOMICS/konferentsija-p ... ardov.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 21:44

  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:22

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...
Марс уже давно Илона застолбила//)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 23:26

  BIGor написав:
  edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд

Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд.
Цифровизация государства – $0,1 млрд.
Безопасность и оборона – $50 млрд.
Чистая и защищенная среда – $20 млрд.
Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд.
Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.
Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд.
Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.

Подивився детальніше на сайті https://recovery.gov.ua/
Щось схоже на роспил в особо великих розмірах.
Наприклад
Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд.

https://recovery.gov.ua/project/program ... to-funding
За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі, а тут навіть немає в переліку створення нормальної робочої фондової біржі...

Якщо до цього дійде в майбутньому, так і відрапортують - колонізація Марсу.
Піпл потягне.

Улучшение бизнес-среды – $5 млрд.
Развитие системы образования – $5 млрд.
Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд.
Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 01:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Представляю, как кто-то уже ладошки потирает в предчувствии "(не)конкурентного доступа к капиталам".

На 10 лет вроде эта сумма (750 млрд) распланирована. Но гривна взбодрилась. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 07:23

  BIGor написав:За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі,
Греция тихо смеется, ей 75 ярдов это карманные расходы.
https://www.zhitomir.info/news_90882.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:20

  vitaliian написав:
  BIGor написав:За $75 млрд. можна створити колонію людей на Марсі,
Греция тихо смеется, ей 75 ярдов это карманные расходы.
https://www.zhitomir.info/news_90882.html


це було 11 років тому, а що зараз у греків
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 08:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:23

  BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD)
Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.


Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...
striped
 
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