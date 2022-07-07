План відновлення України

Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
В представленном на Конференции по восстановлению Украины (URC2022) Плане восстановления Украины Кабинет министров оценил стоимость послевоенного восстановления государства в $750 миллиардов. При этом успешным считается уровень при приросте ВВП в 7%, а в течении десяти лет должно быть реализовано 850 проектов и программ.
На первый этап, который должен длиться с 2023 по 2025 год, нужно 350 млрд долл., а по его итогам страна сможет подняться до ТОП-40 индексов Экономической сложности и Человеческого капитала. По итогам программы, рассчитанной до 2032 года, Украина планирует войти в ТОП-25 в этих индексах.
Структура программы состоит из более чем полутора десятков основных направлений:
Укрепление институциональной способности – понадобится <0,1 млрд дол. Основы восстановления: Цифровое государство – требует <0,1 млрд дол. Укрепление обороны и безопасности – 50 млрд дол. Стремление к интеграции в ЕС – <1 млрд дол. Восстановление чистой и защищенной среды – 20 млрд. дол. Энергетическая независимость и Зеленый Курс – 130 млрд дол. Улучшение бизнес-среды – 5 млрд дол. Обеспечение конкурентного доступа к капиталу – 75 млрд. дол. Обеспечение макрофинансовой стабильности – 60 – 80 млрд дол. Развитие секторов экономики с добавленной стоимостью – 50 млрд. дол. Расширение и интеграция логистики с ЕС – 120 – 160 млрд дол. Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов – 150 – 250 млрд дол. Восстановление и модернизация социальной инфраструктуры – 35 млрд. дол. Развитие системы образования – 5 млрд. дол. Модернизация системы здравоохранения – 5 млрд. дол. Развитие систем культуры и спорта – 20 млрд. дол. Обеспечение эффективной социальной политики – 7 млрд дол.
План восстановления предусматривает три этапа реализации :
восстанавливать здесь и сейчас. Условный пример – возобновление отопления в Чернигове быстрое восстановление. Восстановление поврежденной инфраструктуры долгосрочная трансформация.
В частности в проекте нацпрограммы по восстановлению «Цифровое государство» указаны такие направления работы, как проведение всеукраинской переписи населения, реализация программы «Украина - цифровой хаб для Азиатского и Европейского магистрального трафика», внедрение ряда е-реестров и программ, как подтверждение статуса налогового резидента в электронной форме, е-доверенность, е-предприниматель, е-услуги для ветеранов и даже е-суд. Также в рамках этого планируют развить в стране сеть Действия.Центров (модернизированных ЦНАП), центров предоставления услуг офлайн, создание программы для предоставления услуг украинцам за рубежом и прочее.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
edvardd написав:Список основных проектов программы восстановления Украины на которые планируют потратить $750 млрд
Детали: Перезапуск САП, НАБУ и корпоратизация государственных предприятий – $0,1 млрд. Цифровизация государства – $0,1 млрд. Безопасность и оборона – $50 млрд. Чистая и защищенная среда – $20 млрд. Энергетическая независимость и зеленый курс – $130 млрд. Улучшение бизнес-среды – $5 млрд. Конкурентный доступ к капиталам – $75 млрд. Макрофинансовая стабильность – $60-80 млрд. Восстановление жилья и инфраструктуры регионов – $150-250 млрд. Развитие системы образования – $5 млрд. Модернизация системы здравоохранения – $5 млрд. Развитие системы культуры и спорта – $20 млрд.
Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
BIGor написав:Завод Тесла в Німеччині коштує 5 млрд. долл. (6000 співробітників) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D0%BD) Тобто на 750 млрд. можна побудувати 150 Гігафабрик, влаштувати 900 000 людей на зп 3000-5000 Євро і вийти по ВВП на душу населення подібного до Кувейту чи Бахрейну.
Представляете сколько нужно отлистать за 150 участков, подведение коммуникаций и электричества...