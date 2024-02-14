RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Світова економіка
/
План відновлення України

План відновлення України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:57

flysoulfly
 
Повідомлень: 4256
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 16:42

Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України

Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6062
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2024 10:16

  Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇

Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України

Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?


это какой-то позор (с)
Зачем вообще поднимать эту тему? Мне кажется, что это неуважение к гражданам Украины, которые такие тупые, на их взгляд, что заголовок статьи примут за "перемогу", хотя речь идет, всего лишь о ПРОЦЕНТАХ, которые капают на банковских счетах.
Может начнем уже писать ПРАВДУ - активы вам никто не даст НИКОГДА, максимум - проценты, которые капают в банках, по факту это банк ЕС будет оказывать помощь Украине.
Примат
 
Повідомлень: 384
З нами з: 09.12.21
Подякував: 21 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Економіка і фінанси України 1, 2, 3, 4, 5
maksimus silvestris » П'ят 25 вер, 2020 12:50
41 29444
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 вер, 2021 14:51
maksimus silvestris

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1136)
14.02.2024 10:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron