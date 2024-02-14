План відновлення України

Модератор написав:Шановні форумчани, запрошуємо поділитись думками в коментарях під новиною👇Рада ЄС підтримала використання прибутку від заморожених активів рф для України
Поділіться власними міркуваннями щодо такого рішення. Коли може розпочатись відновлення України за рахунок прибутків від заморожених активів країни-агресора? Що на вашу думку може стати на заваді реалізації намічених планів?
это какой-то позор (с)
Зачем вообще поднимать эту тему? Мне кажется, что это неуважение к гражданам Украины, которые такие тупые, на их взгляд, что заголовок статьи примут за "перемогу", хотя речь идет, всего лишь о ПРОЦЕНТАХ, которые капают на банковских счетах.
Может начнем уже писать ПРАВДУ - активы вам никто не даст НИКОГДА, максимум - проценты, которые капают в банках, по факту это банк ЕС будет оказывать помощь Украине.