Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка у Facebook.
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\"Нафтогаз\" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт
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Додано: Чет 07 лип, 2022 13:35
"Нафтогаз" не зможе власними силами обслужити 12...
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\"Нафтогаз\" не зможе власними силами обслужити 12 мільйонів споживачів газу – експерт
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:47
Re:
Прошу прирівняти компанії нафтогази та обленерго до внутрішніх ворогів України, це два розплідника корупції на найвищому рівні.
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:48
Re:
Броньовані позашляховики самостійно вони купити можуть за лям євро, а обслужити - не можуть. Біда із цим НГ.
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:12
AlexMotel А РГК значить тобі були до впопдоби? В монстра забрали Облгази, які нещадно грабували всіх споживачів, але винним був , і у них Нафтогаз.
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