Війна – це великий виклик для країни, зокрема і для економіки та державних фінансів.
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Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно?
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Додано: Нед 10 лип, 2022 13:32
Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не...
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Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно?
Додано: Нед 10 лип, 2022 13:32
Дурні вони собі заробітну плату зменьшувати або родичів та друзів звільняти. Нагадаю:Кабмін не захотів знижувати зарплати наглядовим радам.
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