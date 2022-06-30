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Навіщо НБУ увімкнув «друкарський
верстат», та чому це не...

Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:32

Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не...

Пропонуємо до обговорення:
Війна – це великий виклик для країни, зокрема і для економіки та державних фінансів.

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Навіщо НБУ увімкнув «друкарський верстат», та чому це не може тривати вічно?
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лип, 2022 13:32

Дурні вони собі заробітну плату зменьшувати або родичів та друзів звільняти. Нагадаю:Кабмін не захотів знижувати зарплати наглядовим радам.
blackwi
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