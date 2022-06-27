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У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 лип, 2022 08:57
Пропонуємо до обговорення:
Американський Verizon готується закрити свою мережу 3G наприкінці цього року. Однак у нього залишилося чимало абонентів, які досі користуються мережами третього покоління та не мають апаратів, які підтримують нові технології. Тому Verizon почав надсилати цим клієнтам безкоштовний телефон-розкладачку з підтримкою 4G.
Дивися повний текст У США після відключення 3G абонентам почали безкоштовно роздавати телефони
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Додано: Пон 11 лип, 2022 08:57
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