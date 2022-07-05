Згідно з даними ІА «АПК-Інформ», в Україні на ринку пшеничного борошна після деякої стабілізації відновилась знижувальна цінова динаміка.
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В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
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Додано: Вів 12 лип, 2022 13:34
В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
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В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
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