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В Україні знижуються
ціни на пшеничне борошно

В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:34

В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними ІА «АПК-Інформ», в Україні на ринку пшеничного борошна після деякої стабілізації відновилась знижувальна цінова динаміка.

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В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 13:34

Має здешевшати і хліб?
andriymak
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Модератори: Ірина_, Модератор

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