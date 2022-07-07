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Курс долара зростатиме:
експерт розповів, як можна...

Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:09

Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна...

Пропонуємо до обговорення:
Обмінний курс долара продовжує зростати, а в майбутньому через неправильні дії НБУ може обрушити гривню до співвідношення 60 гривень за 1 долар.

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Курс долара зростатиме: експерт розповів, як можна врятувати гривню
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:09

Зелені ждуни... Так коли буде доляр по 8 ???...
blackwi
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:02

blackwi
по 10 петя обiцяв
presto
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:02

R2
стаття для оленів курс буде 32
presto
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 07:29

  presto написав:R2
стаття для оленів курс буде 32

Это после обнуления гривны? Монета в 10 грн по своей покупательной способности уже выглядит как 10 коп в 96-м году. Пора обнулять.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 10:52

  p_a_l написав:[
Это после обнуления гривны? Монета в 10 грн по своей покупательной способности уже выглядит как 10 коп в 96-м году. Пора обнулять.

10 коп. в 96-му це приблизно 3 гривні сьогодні по купівельній спроможності.
andrijk777
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