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Євро і долар
зрівнялися: що далі

Євро і долар зрівнялися: що далі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:55

Євро і долар зрівнялися: що далі

Пропонуємо до обговорення:
Вчора о 22-й годині сталася свого роду історична подія: євро і долар США зрівнялися і пара EURUSD торгувалась на рівні 1,0000.

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Євро і долар зрівнялися: що далі
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 15:56

Интирестно упадет ли до 0,82?
kemeron1990
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 16:00

  kemeron1990 написав:Интирестно упадет ли до 0,82?

0.9 будет точно.Моё мнение подкрепляется постоянным трендом вниз на протяжении большого времени и не радужными перспективами Еврозоны осенью(там негатив за негативом)
konstantin kirovograd
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