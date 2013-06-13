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та мікрокредити / Іпотека для ФОП Іпотека для ФОП + Додати

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на тему Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.

Додано: Вів 12 лип, 2022 19:31 Іпотека для ФОП Вітаю вас. Цікавить таке питання. Працюю на будівництві не офіційно, але останнім часом задумуюся чи можливий наступний варіант? Реєструю ФОП, декларую доходи і плачу всі необхідні податки. Чи є можливість після деякого періоду отримати сам у себе довідку про доходи і з нею уже звертатися до банку для того щоб отримати кредит на житло(іпотека)??? Kotovy4 Повідомлень: 3 З нами з: 12.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 20:23 Kotovy4 написав: Вітаю вас. Цікавить таке питання. Працюю на будівництві не офіційно, але останнім часом задумуюся чи можливий наступний варіант? Реєструю ФОП, декларую доходи і плачу всі необхідні податки. Чи є можливість після деякого періоду отримати сам у себе довідку про доходи і з нею уже звертатися до банку для того щоб отримати кредит на житло(іпотека)??? Вітаю вас. Цікавить таке питання. Працюю на будівництві не офіційно, але останнім часом задумуюся чи можливий наступний варіант? Реєструю ФОП, декларую доходи і плачу всі необхідні податки. Чи є можливість після деякого періоду отримати сам у себе довідку про доходи і з нею уже звертатися до банку для того щоб отримати кредит на житло(іпотека)???

Така можливість в принципі є, тільки не в себе довідку треба буде брати, а надати банку декларацію за останній рік (можливо, підійде і за півроку).

До лютого це було цілком можливо Така можливість в принципі є, тільки не в себе довідку треба буде брати, а надати банку декларацію за останній рік (можливо, підійде і за півроку).До лютого це було цілком можливо Faceless

Модератор Повідомлень: 31776 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7544 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 20:26 Re: Іпотека для ФОП Скажіть, можливо ви щось знаєте і про це. Я зарплату отримую просто на руки, яким чином я маю показати що вони зароблені тією послугою яку я надаю. Я чеків від себе ніяких не даю. РРО теж не хочеться...? Kotovy4 Повідомлень: 3 З нами з: 12.07.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 21:45 Re: Іпотека для ФОП Kotovy4 написав: Скажіть, можливо ви щось знаєте і про це. Я зарплату отримую просто на руки, яким чином я маю показати що вони зароблені тією послугою яку я надаю. Я чеків від себе ніяких не даю. РРО теж не хочеться...?

В принципі, ви просто потім кладете ті гроші на ваш рахунок ФОП, враховуєте їх як дохід, сплачуєте відповідно податки, і потім вже виводите звідти на рахунок фізичної особи. Ну, якийсь облік щодо наданих послуг і отриманих коштів вести треба буде.

Щодо РРО важко сказати, якби оплата була б на поточний рахунок по договору, то тоді жодних проблем, а так не певен.

Може хтось, хто займається бухобліком, підкаже точніше В принципі, ви просто потім кладете ті гроші на ваш рахунок ФОП, враховуєте їх як дохід, сплачуєте відповідно податки, і потім вже виводите звідти на рахунок фізичної особи. Ну, якийсь облік щодо наданих послуг і отриманих коштів вести треба буде.Щодо РРО важко сказати, якби оплата була б на поточний рахунок по договору, то тоді жодних проблем, а так не певен.Може хтось, хто займається бухобліком, підкаже точніше Faceless

Модератор Повідомлень: 31776 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1350 раз. Подякували: 7544 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 лип, 2022 22:04 Faceless написав: Kotovy4 написав: Скажіть, можливо ви щось знаєте і про це. Я зарплату отримую просто на руки, яким чином я маю показати що вони зароблені тією послугою яку я надаю. Я чеків від себе ніяких не даю. РРО теж не хочеться...?

В принципі, ви просто потім кладете ті гроші на ваш рахунок ФОП, враховуєте їх як дохід, сплачуєте відповідно податки, і потім вже виводите звідти на рахунок фізичної особи. Ну, якийсь облік щодо наданих послуг і отриманих коштів вести треба буде.

Щодо РРО важко сказати, якби оплата була б на поточний рахунок по договору, то тоді жодних проблем, а так не певен.

Може хтось, хто займається бухобліком, підкаже точніше В принципі, ви просто потім кладете ті гроші на ваш рахунок ФОП, враховуєте їх як дохід, сплачуєте відповідно податки, і потім вже виводите звідти на рахунок фізичної особи. Ну, якийсь облік щодо наданих послуг і отриманих коштів вести треба буде.Щодо РРО важко сказати, якби оплата була б на поточний рахунок по договору, то тоді жодних проблем, а так не певен.Може хтось, хто займається бухобліком, підкаже точніше



хаха, в этом основной и гемор с штрафами за нарушение кассовой дисциплины, первичкой (КВЕД или вы магнитолы в ломбард сдаете) и прочие РРО



может дождемся варианта патента, как у агрессора, вроде всегда с него все копировали, а с этим затянулось...



пока же, увы, гемор хаха, в этом основной и гемор с штрафами за нарушение кассовой дисциплины, первичкой (КВЕД или вы магнитолы в ломбард сдаете) и прочие РРОможет дождемся варианта патента, как у агрессора, вроде всегда с него все копировали, а с этим затянулось...пока же, увы, гемор cohan

Повідомлень: 4145 З нами з: 27.09.19 Подякував: 96 раз. Подякували: 341 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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