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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Вів 12 лип, 2022 19:31
Іпотека для ФОП
Вітаю вас. Цікавить таке питання. Працюю на будівництві не офіційно, але останнім часом задумуюся чи можливий наступний варіант? Реєструю ФОП, декларую доходи і плачу всі необхідні податки. Чи є можливість після деякого періоду отримати сам у себе довідку про доходи і з нею уже звертатися до банку для того щоб отримати кредит на житло(іпотека)???
Додано: Вів 12 лип, 2022 20:23
Така можливість в принципі є, тільки не в себе довідку треба буде брати, а надати банку декларацію за останній рік (можливо, підійде і за півроку).
До лютого це було цілком можливо
Додано: Вів 12 лип, 2022 20:26
Re: Іпотека для ФОП
Скажіть, можливо ви щось знаєте і про це. Я зарплату отримую просто на руки, яким чином я маю показати що вони зароблені тією послугою яку я надаю. Я чеків від себе ніяких не даю. РРО теж не хочеться...?
Додано: Вів 12 лип, 2022 21:45
Re: Іпотека для ФОП
В принципі, ви просто потім кладете ті гроші на ваш рахунок ФОП, враховуєте їх як дохід, сплачуєте відповідно податки, і потім вже виводите звідти на рахунок фізичної особи. Ну, якийсь облік щодо наданих послуг і отриманих коштів вести треба буде.
Щодо РРО важко сказати, якби оплата була б на поточний рахунок по договору, то тоді жодних проблем, а так не певен.
Може хтось, хто займається бухобліком, підкаже точніше
Додано: Вів 12 лип, 2022 22:04
хаха, в этом основной и гемор с штрафами за нарушение кассовой дисциплины, первичкой (КВЕД или вы магнитолы в ломбард сдаете) и прочие РРО
может дождемся варианта патента, как у агрессора, вроде всегда с него все копировали, а с этим затянулось...
пока же, увы, гемор
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