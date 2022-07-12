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Дохід у ФОПа

Дохід у ФОПа
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 21:16

Дохід у ФОПа

Вітаю. Цікавить таке питання. Працюю в сфері будівництва(ремонт квартир). Хочу оформити ФОП для змоги в майбутньому скористатися можливістю взяти іпотеку в банку оскільки буде довідка про доходи. Питання таке: як отримуючи гроші від власника квартири за ремонт,( отримую їх на руки)вказати що це гроші за надану послугу. Потрібні якісь документальні підтвердження.? Чи як взагалі це працює?
Kotovy4
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 22:09

  Kotovy4 написав:Вітаю. Цікавить таке питання. Працюю в сфері будівництва(ремонт квартир). Хочу оформити ФОП для змоги в майбутньому скористатися можливістю взяти іпотеку в банку оскільки буде довідка про доходи. Питання таке: як отримуючи гроші від власника квартири за ремонт,( отримую їх на руки)вказати що це гроші за надану послугу. Потрібні якісь документальні підтвердження.? Чи як взагалі це працює?


по нормальному надо договор и акты, и заказчик переводит вам на счет ФОП оговоренную сумму

это реальная схема, увы, сложная в уговорах и для мелких сумм, но(!) к счастью можно переводить даже на карту ФОПа (не скажу какой тут гемор с учетом, но думаю, 1-2 конс буха да и прямо в налоговой проблему решат)
может даже можно без договора на карту - разберитесь

другое дело что банку это очень мало, вы немного сами себя вводите в заблуждение, мне кажется

выберите 5-7 банков, пройдитесь, поговорите
быстро , скорее всего, выясните, что если вы не АйТи ФОП, т.е. НЕ НА ЗАРПЛАТЕ, а , так сказать, настоящий ФОП - вы банку неитересны
cohan
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12.07.2022 23:09
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