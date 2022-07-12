|
|
|
Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Вів 12 лип, 2022 21:16
Дохід у ФОПа
Вітаю. Цікавить таке питання. Працюю в сфері будівництва(ремонт квартир). Хочу оформити ФОП для змоги в майбутньому скористатися можливістю взяти іпотеку в банку оскільки буде довідка про доходи. Питання таке: як отримуючи гроші від власника квартири за ремонт,( отримую їх на руки)вказати що це гроші за надану послугу. Потрібні якісь документальні підтвердження.? Чи як взагалі це працює?
Додано: Вів 12 лип, 2022 22:09
по нормальному надо договор и акты, и заказчик переводит вам на счет ФОП оговоренную сумму
это реальная схема, увы, сложная в уговорах и для мелких сумм, но(!) к счастью можно переводить даже на карту ФОПа (не скажу какой тут гемор с учетом, но думаю, 1-2 конс буха да и прямо в налоговой проблему решат)
может даже можно без договора на карту - разберитесь
другое дело что банку это очень мало, вы немного сами себя вводите в заблуждение, мне кажется
выберите 5-7 банков, пройдитесь, поговорите
быстро , скорее всего, выясните, что если вы не АйТи ФОП, т.е. НЕ НА ЗАРПЛАТЕ, а , так сказать, настоящий ФОП - вы банку неитересны
|