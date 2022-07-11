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В Україні планують створити
Національний банк розвитку:...

В Україні планують створити Національний банк розвитку:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 23:20

В Україні планують створити Національний банк розвитку:...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни, нардеп Данило Гетманцев.

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В Україні планують створити Національний банк розвитку: як він функціонуватиме
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 23:21

1. Банков больше, чем достаточно.(идут на закрытие)
2. Дешевле будет лопнувший банк переформатировать.
3. Потребность в новом банке - это только новая кормушка, для новых обдарованих.
А тем более, на особых условиях!
............................................................................................
- Крадуть?
- А де ж не крадуть?
- Працювати жодне не волає.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 23:27

Re: В Україні планують створити Національний банк розвитку:.

Ааа... Гетьманцев?
Дальше можно не обсуждать, расходимся.
antey1969
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