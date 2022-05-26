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У НБУ вважають, що валютні
обмеження мають бути...

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:27

У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...

Пропонуємо до обговорення:
У Нацбанку у відповідь на запит Фокусу прокоментували обурення ІТ-спільноти щодо збереження в Україні фіксованого безготівкового курсу валют та уточнили, що не готові запроваджувати преференції для окремих галузей.

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У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути однаковими для всіх
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:39

Re: У НБУ вважають, що валютні обмеження мають бути...

Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:47

Для тех кто в танке.
1) бюджет не получает грн (налога), а зарабатывает банк.
2) импортеры валюту просто не заводят и ищут способ вывести или открыть альтернативные счета за границей. Итого отток капитала, не заходит валюта.
Импортеры товар как заводят по 38 так и расчет делают по такому курсу, а не 29, так что сказки нбу похожи на слепого крота, который роет нору в пустоту.

Ну удачи! Печально очень печально, что законы о свободном курсе только на бумаге, без поддержки гаранта.
zagadum
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:56

  konstantin kirovograd написав:
  BIGor написав:Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.

зачем эти понты-хотел бы донатить донатил бы и с минимальной зарплаты или пенсии малюсенькой как некоторые делают.А тут лишили его чего-то там в процентах и он обиделся и не донатит

Я не обижался, все в равных условиях. Просто озвучил свою позицию, пока это разрешено.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 12:59

  BIGor написав:Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.

42% податків - це трохи більше за 1/4
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:01

  oknerbob написав:Делают всё для того, что бы ИТ побыстрее выехали. Кошмарят с повестками, закрыли границы и отбирают 25% дохода

ще й військовий стан оголосили, негідники!
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:08

  ScaryBee написав:
  BIGor написав:Я якраз донатив приблизно 1/4 зарплати на волонтерів. Тепер припинив, бо немає цієї четверті. Тепер думаю хтось хто отримує мої 25% зарплати хай він донатить.

42% податків - це трохи більше за 1/4

42 > 25 - Ви винахідник велосипеду?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 13:35

це називається лохотрон, який дозволяє банкам на пустому місці заробляти +30% маржі. єдиний вихід - одночасно підняти оф курс до рівня 34-35 та ввести валютний коридор для банків
anjei_wyda
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