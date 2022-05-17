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США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30
Пропонуємо до обговорення:
США тимчасово (до 16 грудня) дозволили проводити низку транзакції з росією. Зокрема, виключили з санкційного списку дочірню компанію «Альфа-Банку» в Казахстані та дозволили проводити операції з колишньою дочкою «Газпрому» – Gazprom Germania.
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30
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