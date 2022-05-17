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США зняли санкції з дочок
Альфа-Банку та «Газпрому»

США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30

США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому»

Пропонуємо до обговорення:
США тимчасово (до 16 грудня) дозволили проводити низку транзакції з росією. Зокрема, виключили з санкційного списку дочірню компанію «Альфа-Банку» в Казахстані та дозволили проводити операції з колишньою дочкою «Газпрому» – Gazprom Germania.

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США зняли санкції з дочок Альфа-Банку та «Газпрому»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:30

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cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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