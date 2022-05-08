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Яким буде курс долара
наприкінці року: прогноз...

Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:19

Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.

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Яким буде курс долара наприкінці року: прогноз українського бізнесу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:19

По 50 радіти будете...
blackwi
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Модератори: Ірина_, Модератор

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