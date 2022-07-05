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МВФ очікує, що Україна
продовжить обслуговувати...

МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:24

МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати...

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжить обслуговувати свій зовнішній борг.

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МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:24

Якщо Українає може списати борги коломойському, то це означає що вона має гроші і на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати???...
blackwi
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