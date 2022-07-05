Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна продовжить обслуговувати свій зовнішній борг.
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МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:24
МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати...
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МВФ очікує, що Україна продовжить обслуговувати зовнішній борг
Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:24
Якщо Українає може списати борги коломойському, то це означає що вона має гроші і на погашення боргів перед МВФ. Комусь простили борги за комуналку з 24 лютого?
- Суд списав борг пов'язаної з Коломойським компанії перед "Приватбанком" на 4,3 мільярда: 2022 рік
- Коломойський позбувся боргів перед Приватбанком на 7,5 мільярда: 2019 рік
- Фирму Коломойского ликвидировали, списав долг перед госбанком на миллиарды
- МАУ Коломойского через суд добилась списания долгов на сотни миллионов
- Нафтогаз віддасть Коломойському газ на суму понад 100 млрд грн,
Далі продовжувати???...
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