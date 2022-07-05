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«Газпром» каже, що не
може гарантувати роботу...

«Газпром» каже, що не може гарантувати роботу...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:45

«Газпром» каже, що не може гарантувати роботу...

Пропонуємо до обговорення:
російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.

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«Газпром» каже, що не може гарантувати роботу «Північного потоку»
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:45

канада больше Китая того газа добывает, зачем ей Газпром?
cohan
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