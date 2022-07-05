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«Газпром» каже, що не може гарантувати роботу...
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:45
Пропонуємо до обговорення:
російський енергетичний гігант "Газпром" заявив, що не може гарантувати роботу газопроводу "Північний потік", кажучи, що не знає, чи поверне Канада із ремонту турбіну.
Дивися повний текст «Газпром» каже, що не може гарантувати роботу «Північного потоку»
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Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:45
канада больше Китая того газа добывает, зачем ей Газпром?
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cohan
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