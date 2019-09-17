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Для «стрибка» нам потрібно
підтримувати капінвестиції на...

Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:33

Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 08:33

Можно попробывать на эту сумму сократитьбюджетников
welmexplus
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