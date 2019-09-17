Про це у колонці для УП повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.
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Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки
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Додано: Суб 16 лип, 2022 08:33
Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на...
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Дивися повний текст
Для «стрибка» нам потрібно підтримувати капінвестиції на рівні 35% ВВП мінімум 5 років - Мінекономіки
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