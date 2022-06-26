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Доходи ПФУ зросли: Гетманцев
розповів модернізацію...

Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 12:04

Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію...

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

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Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи
R2
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