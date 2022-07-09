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Уряд України підготувала низку
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Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:11

Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного...

Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначає, що Державна міграційна служба та МВС напрацювали цілу низку проєктів, які б унормовували питання множинного громадянства для українців.

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Уряд України підготувала низку проєктів щодо множинного громадянства для українців
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 11:11

о, знову мутні справи під час "НеНаЧасі". Таким фокусом ви тільки зменшите шанси на те що люди сюди повернутья. А тим хто залишиться тим то ваше громадянство похрен. Але ж то не для людей закон, то собі улюбленому (angry)
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 10:25

ruslan42212
Пускай уж лучше начнут этот процесс движения документов и формирования закона об этом, чем никогда не начнут и продолжат словесный популизм.

За такую страну мы и боремся, где всё проще, логичнее и лучше чем в Европе.

Я надеюсь что они за года два родят закон. Хотя конечно многим моим знакомым пришлось из-за законов в странах Европы отказываться от украинского гражданства, чтобы получить например немецкое. Надеюсь они учтут и пожелания тех, кто вынужденно отказался от украинского гражданства.
qwistria
 
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