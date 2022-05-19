У законопроєкт №7429 про внесення змін у держбюджет 2022 року внесли правку про те, що Нацбанк має продовжувати друк грошей, а купон за надруковані повертати у бюджет.
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Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
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Додано: Пон 18 лип, 2022 19:13
Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
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Кабмін хоче законодавчо закріпити неконтрольовану емісію
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