Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.
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Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
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Додано: Вів 19 лип, 2022 09:08
Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
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Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:09
А після дедлайну він образиться і скаже, що передумав? "Ви ж самі бачите, вони не хочуть нас приймати... ", як уже не раз заявляв про НАТО.
Додано: Вів 19 лип, 2022 09:59
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