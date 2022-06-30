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Зеленський встановив дедлайн
для вступу до ЄС, - Кулеба

Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:08

Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський встановив внутрішній дедлайн для вступу до Європейського союзу. Але його не будуть розкривати.

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Зеленський встановив дедлайн для вступу до ЄС, - Кулеба
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:09

А після дедлайну він образиться і скаже, що передумав? "Ви ж самі бачите, вони не хочуть нас приймати... ", як уже не раз заявляв про НАТО.
tapack0wal
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 09:59

  tapack0wal написав:А після дедлайну він образиться і скаже, що передумав? "Ви ж самі бачите, вони не хочуть нас приймати... ", як уже не раз заявляв про НАТО.

Зачем? -- просто продлит "внутренний дедлайн".
_hunter
 
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