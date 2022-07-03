RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Раді пропонують скасувати
мита і ПДВ на авто для ЗСУ

Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:11

Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Верховній раді України пропонують скасувати ввізні мита та податок на додану вартість (ПДВ) на авто, які ввозяться для Збройних сил.

Дивися повний текст
Раді пропонують скасувати мита і ПДВ на авто для ЗСУ
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98135
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 14:12

"авто для ЗСУ" - класна ознака. Скільки коштуватиме папірець, що ввезене авто саме "для ЗСУ" ? Доларів 100 ? А після війни авто також буде для "ЗСУ" чи треба вивозити ?

Клоуни. Ніяк не навчаться, що регулювати можна лише те, що легко перевіряється і не піддається корупційній складовій.

Наприклад, дозволити використання авто без сплати мита лише в районах бойових дій (затверджується список таких районів, з щомісячним оновленням). За межами цих районів авто підлягає розмитненню в термін 30 днів. +номери з окремим кольором.

А то зараз навезуть Мазератті, типа для ЗСУ. І почнеться "В мене брат служив, подарував", "я сам гуманітарку вожу, ось подяка від червоного хреста.."
Nickoss1
 
Повідомлень: 266
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення,...
R2 » Пон 18 лип, 2022 11:08
3 236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 18:29
Nickoss1
У Раді визначили чотири найважливіші компоненти для...
R2 » Пон 18 лип, 2022 11:00
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 11:00
migovich
У Раді пропонують розширити категорію чоловіків, яким...
R2 » Нед 03 лип, 2022 18:39
8 748
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 лип, 2022 15:54
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (984)
19.07.2022 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.