Думаю, каждый украинец должен запомнить эти имена и больше никогда не голосовать за них, в какой партии они бы не были.
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Додано: Чет 21 лип, 2022 03:40
Количество депутатов, которые выступили инициаторами законопроекта, ужасает...
Думаю, каждый украинец должен запомнить эти имена и больше никогда не голосовать за них, в какой партии они бы не были.
Додано: Чет 21 лип, 2022 06:13
Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
Ау*еть канечно.... Страна катится в дно - Тыщенко еще генпрокурором поставьте и Коломойского гражданства лишите - во заживем! а еще с рашки ржем - ну ржите дальше:)
Додано: Чет 21 лип, 2022 06:23
Як тільки відкриють кордони,то робіть тут закони хоч на вироблений об'ем газів, вироблений кожним громадянином!
Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54
Такий закон придумати під час війни могли тільки вороги українського народу.Пора воювати з власними ворогами тобто депутатами. Скільки 'цих" передало допомогу ЗСУ, чи біженцям? До 10 пішло воювати з ворогом, а інші лишились воювати з Україною. Працювати без зарплати слабо? Ви ж люди не бідні переважно. А тих хто видумує такі закони на передову, або в божевільню.
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