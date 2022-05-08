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«Податок на смартфон»: до
чого готуватися українцям

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 03:40

Количество депутатов, которые выступили инициаторами законопроекта, ужасает...
Думаю, каждый украинец должен запомнить эти имена и больше никогда не голосовать за них, в какой партии они бы не были.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72183
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 06:13

Re: «Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям

Ау*еть канечно.... Страна катится в дно - Тыщенко еще генпрокурором поставьте и Коломойского гражданства лишите - во заживем! а еще с рашки ржем - ну ржите дальше:)
greenback1996
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 06:23

Як тільки відкриють кордони,то робіть тут закони хоч на вироблений об'ем газів, вироблений кожним громадянином!
kaban_kambroda
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 07:51

Депутаты распустились от безнаказанности и поэтому творят беззаконие
green
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:54

Такий закон придумати під час війни могли тільки вороги українського народу.Пора воювати з власними ворогами тобто депутатами. Скільки 'цих" передало допомогу ЗСУ, чи біженцям? До 10 пішло воювати з ворогом, а інші лишились воювати з Україною. Працювати без зарплати слабо? Ви ж люди не бідні переважно. А тих хто видумує такі закони на передову, або в божевільню.
teach_inf
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:22

А якщо я вже плачу за весь контент, що дивлюсь? Підписки на Netflix, Megogo, Youtube Musicі т.д. То я маю платити цей податок так само як Вася, що все піратить з торентів??!! Ну і ще одне питання: як ви збираєтесь дізнатися який саме контент я дивився щоб сплатити гроші власнику цього контента? Більше схоже на мутну схему для для жирних депутатів.
kveets
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:00

Напугали))) Свободному человеку это не страшно. Он избавится от этих игрушек и будет жить счастливо и без них. А вот зависимые будут страдать. На них и рассчитаны такие законы.
olga_laricheva_68
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:03

Тогда получается двойное налогообложение
brk0
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:28

Новый закон против населения и шаровые бабки оседают в командах мудрых депутатов, ведь идёт война , а себе зарплаты поднять нужно хором проголосовав за это....
dooooocccccc
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:17

Урды, придумали, за что еще грабить людей.
Можно подумать, музыканты увдят хоть копейку из этих отчислений
lokisart
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  #<12
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