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«Податок на смартфон»: до
чого готуватися українцям

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:58

Они по ходу в ВР что- то продолжают курить)) Сейчас война, а им по ходу там реально некуда свободное время своё девать!!! Нахрен в поле на 0 может после этого что-то в их пустые головы добавится!!!! Реально задрали дебилозаконами!!!
piratodua
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