Про це у ході брифінгу в Національному банку розповів заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук.
Дивися повний текст
Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:02
Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін, зокрема на пальне – НБУ
Додано: Чет 21 лип, 2022 19:54
Re: Підвищення курсу гривні призведе до зростання цін,...
Нічого нового. Зниження також призводило до підвищення.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|