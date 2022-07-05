RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на вторинному ринку
нерухомості столиці: що...

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:03

Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що...

Пропонуємо до обговорення:
Разом з тим, з початку року ціни на вторинному ринку виросли майже на 8%.

Дивися повний текст
Ціни на вторинному ринку нерухомості столиці: що користується попитом (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98155
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:03

Чергова платівка "БУИТТОКАДОРОЖАТЬ"... Хто буде купляти нерухомість(дом, квартиру) коли на них бомби падають???... Все це маячня тих хто мріє о цінах 2005 року. НЕ буде їх... Купляти взагалі буде НІКОМУ. Люди біжать з країни і не повертаються. Роботи немає, війна а дурням малюють зростання цін у доларах... Ціна впаде у 3-5 разів. РЕАЛЬНО...
blackwi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 13.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 21:20

Blackwi, тут такие посты через неделю))
И анализ по хотелкам, а не по реальным сделкам.
С учётом что курс $ через неделю будет 40+ и надвигающейся рецессии в США и ЕС то можно ждать снижения цен во всех развитых странах на недвигу. У Украины свой путь конечно.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 395
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні знижуються ціни на пшеничне борошно
R2 » Вів 12 лип, 2022 13:34
1 123
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лип, 2022 13:34
andriymak
Долар на чорному ринку впевнено йде вгору: прогноз експерта
R2 » Пон 11 лип, 2022 15:11
1 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лип, 2022 15:11
sich
Кількість угод не зростає: що гальмує ринок нерухомості...
R2 » Вів 05 лип, 2022 21:46
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 21:46
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (142)
21.07.2022 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.