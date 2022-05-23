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Обвал Біткоїна:
причини та прогнози

Обвал Біткоїна: причини та прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:01

Обвал Біткоїна: причини та прогнози

Пропонуємо до обговорення:
Серйозне падіння основних цифрових валют, серед яких флагман Bitcoin та Ethereum, що займає друге місце з капіталізації, дає величезний привід для переживань великим інвесторам криптовалют.

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Обвал Біткоїна: причини та прогнози
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:01

Как у журналиста получается одновременно и "По данным Coinmarketcap курс Биткоина показывает отрицательную динамику — за последние 24 часа он упал на 37%" и "В последние дни Биткоин показывает некоторую положительную динамику"?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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