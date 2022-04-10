RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Новий валютний
курс: що він принесе Україні...

Finance.ua: Новий валютний курс: що він принесе Україні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:47

Finance.ua: Новий валютний курс: що він принесе Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Шість головних факторів
Вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар, зафіксувавши його на новому рівні. Метою цього рішення було ліквідувати розрив між офіційним (29,2549 грн/дол.), що існував до цього, і ринковим курсом американської валюти, який становив 37 грн за долар.

Дивися повний текст Новий валютний курс: що він принесе Україні та українцям
D2
 
Повідомлень: 214
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:47

на сьогодні бачу діючий курс 39

в статті йдеться про неіснуючий курс, по якому можуть купити лише наближені до НБУ корумпанти.

короче, наша пісня гарна знову
Moneta
 
Повідомлень: 3028
З нами з: 26.06.11
Подякував: 70 раз.
Подякували: 1430 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:18

Діючий курс до цього був 37. Яке подорожчання на 25 % якщо курс піднявся всього на 5%?
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:28

  alex7k написав:Діючий курс до цього був 37. Яке подорожчання на 25 % якщо курс піднявся всього на 5%?

Перечитайте внимательно фразу
Вранці 21 липня Національний банк України підняв офіційний курс долара до гривні одразу на 25% — до 36,5686 грн. за долар

а потом вспомните какой был официальный курс НБУ в период с 24.02.2022 по 9 утра 21.07.2022. Теперь понятно о каких 25% речь?
WallNutPen
 
Повідомлень: 678
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:38

Re: Finance.ua: Новий валютний курс: що він принесе Україні.

Где деньги??? - депутаты!!!
aleksandreldo751
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 19.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Скільки заробляють військові
D2 » Вів 12 лип, 2022 17:04
2 1578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 лип, 2022 17:12
vitaliymahinich
Finance.ua: Волонтерские организации, которые сейчас...
D2 » Сер 30 бер, 2022 21:09
9 2359
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лип, 2022 22:06
71_zakat_nikolov
Finance.ua: Бесплатные сервисы для украинцев
D2 » Нед 10 кві, 2022 14:21
8 2554
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лип, 2022 22:29
spacetraveler5597

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.