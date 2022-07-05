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Мінагрополітики: Україна
повністю забезпечена цукром

Мінагрополітики: Україна повністю забезпечена цукром
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 05:09

Мінагрополітики: Україна повністю забезпечена цукром

Пропонуємо до обговорення:
У поточному 2021/2022 маркетинговому році (01 вересня 2021 р. – 31 серпня 2022 р.) станом на сьогодні в Україні вироблено 1 450 тис. тонн цукру, що становить 130,5 % виробництва минулого м. р. Виробництво цукру здійснювали 33 цукрові заводи, пише agroreview.com.

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Мінагрополітики: Україна повністю забезпечена цукром
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