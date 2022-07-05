Експерти не змогли оцінити «реальну» вартість гривні, адже через війну McDonald's в Україні призупинив роботу.
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Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні
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Додано: Сер 27 лип, 2022 16:17
Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The...
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Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні
Додано: Сер 27 лип, 2022 16:17
Этот индекс "бигт Мака" как "черная метка" я бы испугался если бы написали, что гривна недооценена... А так - значит ещё не всё потеряно... :)
Додано: Сер 27 лип, 2022 17:53
Re: Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The...
этих клоунов с журнала Экономист со своим индексом бигмага бить надо. сильно.
скольких людей они вводят в заблуждение.
а для журнала Ералаш этот индекс - самое оно .
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