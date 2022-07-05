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Україна вилетіла зі списків
«індексу Біг Мака»: The...

Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:17

Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти не змогли оцінити «реальну» вартість гривні, адже через війну McDonald's в Україні призупинив роботу.

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Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The Economist не зміг оцінити курс гривні
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 16:17

Этот индекс "бигт Мака" как "черная метка" я бы испугался если бы написали, что гривна недооценена... А так - значит ещё не всё потеряно... :)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:33

з 1 числа мають відкрити
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 17:53

Re: Україна вилетіла зі списків «індексу Біг Мака»: The...

этих клоунов с журнала Экономист со своим индексом бигмага бить надо. сильно.
скольких людей они вводят в заблуждение.
а для журнала Ералаш этот индекс - самое оно .
Alex2007
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