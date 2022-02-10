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Як впливають курсові різниці
на суми єдиного податку — ДПС

Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38

Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Головне управління ДПС у м. Києві повідомили порядок включення курсових різниць до доходів і витрат юрособи-єдинника.

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Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38

Столько слов... Всегда ж единщик платил налог с суммы поступления и для валютных она в целях определения ЕН считалась по курсу НБУ на день поступления. Поэтому никакой курсовой разницы не возникало по-определению. Что-то изменилось?
moveton
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