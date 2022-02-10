Головне управління ДПС у м. Києві повідомили порядок включення курсових різниць до доходів і витрат юрособи-єдинника.
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Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
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Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38
Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
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Дивися повний текст
Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38
Столько слов... Всегда ж единщик платил налог с суммы поступления и для валютных она в целях определения ЕН считалась по курсу НБУ на день поступления. Поэтому никакой курсовой разницы не возникало по-определению. Что-то изменилось?
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