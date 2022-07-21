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Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Після зростання на 25% офіційного курсу долара лунають суперечливі прогнози щодо можливого зростання цін на пальне. Так, роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 27 липня 2022 року, порівняно з попереднім торговим днем, не змінилися. Автогаз подешевшав ще на 50 копійок.
Дивися повний текст Ціни на бензин можуть злетіти до 60-65 гривень: що відбувається на паливному ринку України
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Додано: Чет 28 лип, 2022 10:42
щось раніше трейдери не чекали вичерпання запасів, а підвищували ціни майже на чутках про зміну курсу чи варстість нафти. Та й не було палива на заправках по курсу 29 якраз
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