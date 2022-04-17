Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу" в Telegram.
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Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу
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Додано: Чет 28 лип, 2022 12:00
Український газ: на Полтавщині відновили свердловину,...
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Дивися повний текст
Український газ: на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів на добу
Додано: Чет 28 лип, 2022 12:00
Десь в 2010 році, як водій далекобійник, завантажував свердла для буріння до Шотландії. Начальник буріння, а було це в районі Старого Самбора, розповів що це найглибша газова свердловина у східній Європі і тиск газу такий великий, що редуктор потрібен особливий. На той момент свердловину було законсервовано 40м. бетонним корком. От цікаво, яка доля її зараз...
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