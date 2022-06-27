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Пропозиція валюти на міжбанку
перевищила попит після...

Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:12

Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після...

Пропонуємо до обговорення:
Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.

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Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25% — Данилишин
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:12

готівковий ринок не помітив.
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Angelo77
 
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Спекулянти на готовковому ринку намагаються жити своїм життям, але, думаю, що безготівковий все-таки задавить і змусить повернутися до 38
espanol
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:09

Скажите сколько НБУ продал валюты на прошлой неделе и позапрошлой. И все станет понятно. А то складывается ощущение, что Данилишин гуманитарий. Цифры в студию!
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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