Про це голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин у Facebook.
Дивися повний текст
Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25% — Данилишин
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 лип, 2022 15:12
Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25% — Данилишин
Додано: Чет 28 лип, 2022 17:25
Спекулянти на готовковому ринку намагаються жити своїм життям, але, думаю, що безготівковий все-таки задавить і змусить повернутися до 38
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:09
Скажите сколько НБУ продал валюты на прошлой неделе и позапрошлой. И все станет понятно. А то складывается ощущение, что Данилишин гуманитарий. Цифры в студию!
|